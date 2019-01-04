У побережья Китая столкнулись два судна

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Рыболовецкая шхуна затонула сегодня утром после столкновения с грузовым судном из Гонконга у побережья восточной китайской провинции Фуцзянь, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, пропавшими без вести числятся восемь человек.

ЧП произошло в акватории уезда Пинтань. На борту затонувшего судна на момент аварии находились 14 членов экипажа. Шестерых из них удалось спасти.

В данном районе продолжается поиск пропавших рыбаков. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты, а также находящиеся рядом суда.