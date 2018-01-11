У побережья Китая на иранском нефтяном танкере произошел взрыв

Баку. 11 января. REPORT.AZ /Министерство транспорта КНР сообщило, что у побережья Китая произошёл взрыв на иранском нефтяном танкере после того, как он загорелся в результате столкновения с сухогрузом.

Как Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с тем, что 10 января на танкере SANCHI произошёл взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов», — указывается в заявлении.

Уточняется, что спасатели продолжают поиск членов экипажа корабля, которые пропали без вести в ходе происшествия.