У побережья Ирландии пропал вертолет

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Вертолет службы береговой охраны Ирландии, на борту которого находились четыре человека, пропал у западного побережья страны. Один представитель экипажа спасен, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Связь с членами экипажа вертолета, сопровождавшего другое воздушное судно, была потеряна накануне ночью. Вертолет в этот момент находился в 150 км к западу от побережья графства Мейо.

Состояние спасенного члена экипажа оценивается как критическое.

Как заявил министр транспорта, туризма и спорта страны Шэйн Росс, поисково-спасательная операция продолжается.