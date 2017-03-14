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    У побережья Ирландии пропал вертолет

    На борту находились четыре человека

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Вертолет службы береговой охраны Ирландии, на борту которого находились четыре человека, пропал у западного побережья страны. Один представитель экипажа спасен, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Связь с членами экипажа вертолета, сопровождавшего другое воздушное судно, была потеряна  накануне ночью.  Вертолет в этот момент находился в 150 км к западу от побережья графства Мейо.

    Состояние спасенного члена экипажа оценивается как критическое.

    Как заявил министр транспорта, туризма и спорта страны Шэйн Росс, поисково-спасательная операция продолжается.

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