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    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Очаг залегал на глубине 149,4 километра

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье недалеко от побережья индонезийского острова, входящего в группу Барат-Дая.

    Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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