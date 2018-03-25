У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье недалеко от побережья индонезийского острова, входящего в группу Барат-Дая.

Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.