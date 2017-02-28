У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник у тихоокеанского побережья Чили.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 17.35 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 628,4 километрах к юго-западу от портового города Кельон (более 21 тысячи жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.