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    У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник у тихоокеанского побережья Чили.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 17.35 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 628,4 километрах к юго-западу от портового города Кельон (более 21 тысячи жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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