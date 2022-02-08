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У парламента Новой Зеландии протестуют против COVID-мер

У парламента Новой Зеландии протестуют против COVID-мер В Веллингтоне 8 февраля тысячи людей со всей Новой Зеландии собрались на площади у парламента страны, чтобы выразить протест против сохраняющихся в стране COVID-ограничений и требования обязательной вакцинациию.
Другие страны
8 февраля 2022 г. 16:15
У парламента Новой Зеландии протестуют против COVID-мер

В Веллингтоне 8 февраля тысячи людей со всей Новой Зеландии собрались на площади у парламента страны, чтобы выразить протест против сохраняющихся в стране COVID-ограничений и требования обязательной вакцинациию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, среди протестующих есть водители грузовиков со своими машинами, а также люди в "домах на колесах". Протестующих вдохновил пример канадских дальнобойщиков, которые с конца января протестуют в Оттаве против ограничений для не привитых от коронавируса.

Новозеландские демонстранты заявили, что останутся на площади по меньшей мере на несколько дней. Ежедневно с 11 часов и до 13 они планируют проводить митинги. Некоторые заявляют, что не уйдут из центра столицы до тех пор, пока не будут отменены все ограничения. Многие протестующие не носят маски. На плакатах у них призывы к свободе. Их акция называется "марш за свободу".

Премьер-министр Джасинда Ардерн уже сказала журналистам, что участники акции не выражают мнение большинства населения. Напротив, по ее словам, "большинство новозеландцев сделали все, что могли, чтобы обезопасить друг друга", цитирует Guardian. Она также предупредила, что с уходом "омикрона" пандемия не закончится и что стране нужно подготовиться к новым мутациям коронавируса.

Правительство страны только в начале февраля объявило о поэтапном открытии границ, которые были закрыты два года ради борьбы со ввозом COVID-19. С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 18 253 случая заражения коронавирусом, умерли 53 заболевших.

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Версия на английском языке New Zealand protesters block streets outside parliament

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