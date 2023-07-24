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У парламента Израиля задержали 6 протестующих против судебной реформы

У парламента Израиля задержали 6 протестующих против судебной реформы Шесть человек задержаны возле здания Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме в ходе разгона несанкционированной акции протеста против судебной реформы.
Другие страны
24 июля 2023 г. 15:06
У парламента Израиля задержали 6 протестующих против судебной реформы

Шесть человек задержаны возле здания Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме в ходе разгона несанкционированной акции протеста против судебной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Масштабные акции протеста против судебной реформы вновь возобновились в различных регионах Израиля на прошлой неделе.

Участники митингов ярко выражают своё несогласие с политикой правительства под руководством Биньямина Нетаньяху и его предложенным планом реформы судебной системы, предусматривающие ограничение полномочий Верховного суда и передачу контроля за отбором судей в руки исполнительной власти.

Данный план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

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Версия на английском языке 6 protesters against judicial reform detained outside Israeli parliament

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