У парламента Грузии проходит акция протеста

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси у здания парламента Грузии.

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси у здания парламента Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Автомобильное движение на проспекте Руставели в центре Тбилиси, где располагается здание парламента, перекрыто. Протестующие собрались в 60-й раз подряд, включая новогодние праздники. К митингующим у парламента присоединились демонстранты, прошедшие шествием от здания Тбилисского государственного университета, расположенного примерно в 2,5 км. Одновременно акция проходит в Батуми, ее участники также требуют назначить повторные парламентские выборы и освободить задержанных за два месяца протестующих.