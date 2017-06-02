Более 30 человек погибли в результате нападения на казино в столице Филиппин - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Более 30 тел погибших найдены на территории курортного комплекса Resorts World Manila в столице Филиппин, где открыл стрельбу неизвестный мужчина. Большинство из погибших задохнулись во время пожара, который устроил налетчик.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, во время инцидента отравление угарным газом получили еще 54 человека. Сам нападавший, по некоторым данным, покончил жизнь самоубийством, а по другим - был убит полицией.

***22:12/1 июня

Не менее 25 человек получили ранения в результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле, пишет Manila Times.

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Стрельба и взрывы слышны близи одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.