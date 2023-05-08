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У острова Иводзима США проведут учения палубной авиации

У острова Иводзима США проведут учения палубной авиации США проведут учения с участием авианосца "Рональд Рейган", который дислоцируется на базе ВМС США Йокосука у острова Иводзима, входящего в группу отдаленных японских островов Огасавара.
Другие страны
8 мая 2023 г. 07:28
У острова Иводзима США проведут учения палубной авиации

США проведут учения с участием авианосца "Рональд Рейган", который дислоцируется на базе ВМС США Йокосука у острова Иводзима, входящего в группу отдаленных японских островов Огасавара.

Как передает Report, об этом объявило Министерство обороны Японии.

Отмечается, что учения, в ходе которых будут отрабатываться взлет и посадка палубной авиации, пройдут с 9 по 19 мая. В них примут участие, в частности, истребители-бомбардировщики FA-18E и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2. В то же время отмечается, что место проведения учений может быть изменено в случае возникновения неблагоприятных погодных условий.

"Проведение этих учений является крайне важным для усиления возможностей сдерживания и реагирования США в регионе на основе японско-американского договора о взаимном сотрудничестве и безопасности", - отметили в Минобороны Японии.

Остров Иводзима известен тем, что там произошло одно из самых ожесточенных сухопутных сражений между США и Японией во Второй мировой войне. Битва за остров Иводзима, который расположен в Тихом океане в 1250 км к югу от Токио, началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года. На протяжении почти полутора месяцев солдатам японской императорской армии под командованием генерала Курибаяси удавалось сдерживать атаки морской пехоты США. Остров был превращен японцами в неприступную крепость с развитой системой траншей и подземных тоннелей. Битва шла буквально за каждый сантиметр земли. Однако оборона японцев, в конце концов, пала под натиском сил противника, и 26 марта 1945 года защитники Иводзимы капитулировали.

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