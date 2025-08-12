У острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали в Тихом океане близ японского острова Хоккайдо землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Report, об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в 20:11 по сахалинскому времени (12:11 по Москве) возле восточного побережья о. Хоккайдо, очаг залегал на глубине 19 км", - сказал собеседник агентства.

Сейсмическое событие могли ощутить на Южных Курилах в населенных пунктах островов Шикотан и Кунашир силой до двух-трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.