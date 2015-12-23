У охранника Обамы украли пистолет и флешку

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Вашингтоне у агента Секретной службы украли пистолет, значок, рацию, наручники и USB-накопитель, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел днем, когда агент припарковал машину в центре города и отлучился.

По информации СМИ, пострадавший работает в подразделении, которое занимается охраной президента США Барака Обамы.

Официальных комментариев от Секретной службы не поступало, однако собеседник издания сообщил, что там не рассматривают произошедшее как угрозу для работы агентства, отмечает Report.