У охранника Обамы украли пистолет и флешку

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Вашингтоне у агента Секретной службы украли пистолет, значок, рацию, наручники и USB-накопитель, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал CNN.
Инцидент произошел днем, когда агент припарковал машину в центре города и отлучился.
По информации СМИ, пострадавший работает в подразделении, которое занимается охраной президента США Барака Обамы.
Официальных комментариев от Секретной службы не поступало, однако собеседник издания сообщил, что там не рассматривают произошедшее как угрозу для работы агентства, отмечает Report.
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