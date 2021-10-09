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Начальник охраны заявил о доказательствах бегства экс-президента Афганистана с деньгами

Начальник охраны заявил о доказательствах бегства экс-президента Афганистана с деньгами Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что обладает доказательствами побега экс-президента с сотнями миллионов долларов.
Другие страны
9 октября 2021 г. 16:40
Начальник охраны заявил о доказательствах бегства экс-президента Афганистана с деньгами

Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что обладает доказательствами побега экс-президента с сотнями миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Daily Mail.

"У меня есть запись (с камер видеонаблюдения из дворца), которая демонстрирует, что человек из афганского ЦБ принес Гани много денег прежде, чем он уехал. Сотни миллионов, возможно, миллиардов долларов... Эти деньги предназначались для валютной биржи", - сказал газете Шарифи.

Бывший начальник охраны пообещал поделиться доказательствами хищения средств, когда он будет в "безопасном месте".

Отмечается, что экс-начальник охраны не успел эвакуироваться из Афганистана и скрывается от движения "Талибан" в стране.

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