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У Мумбаи при столкновении катера ВМС Индии и парома погибли 13 человек

У Мумбаи при столкновении катера ВМС Индии и парома погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате столкновения парома и скоростного катера в Аравийском море у берегов индийского города Мумбаи.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 19:46
У Мумбаи при столкновении катера ВМС Индии и парома погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате столкновения парома и скоростного катера в Аравийском море у берегов индийского города Мумбаи.

Как передает Report, об этом сообщил главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис.

"По данным ВМС, число погибших составляет 13 человек", - сказал он.

Отмечается, что жертвами столкновения стали десять гражданских лиц и трое военнослужащих ВМС.

Сколько всего человек находилось на борту парома и катера, не уточняется. Известно, что спасти удалось более 100 человек.

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Версия на английском языке 13 killed as Navy speedboat collides with ferry near Gateway of India
Версия на азербайджанском языке Hindistanda HDQ-yə məxsus qayıq ilə bərə toqquşub, 13 nəfər ölüb

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