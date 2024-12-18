У Мумбаи при столкновении катера ВМС Индии и парома погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате столкновения парома и скоростного катера в Аравийском море у берегов индийского города Мумбаи.

По меньшей мере 13 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате столкновения парома и скоростного катера в Аравийском море у берегов индийского города Мумбаи.

Как передает Report, об этом сообщил главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис.

"По данным ВМС, число погибших составляет 13 человек", - сказал он.

Отмечается, что жертвами столкновения стали десять гражданских лиц и трое военнослужащих ВМС.

Сколько всего человек находилось на борту парома и катера, не уточняется. Известно, что спасти удалось более 100 человек.