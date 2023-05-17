У министра иностранных дел Германии сломался второй за три дня самолет

На борту министра иностранных дел Германии Анналены Бербок обнаружили неисправность. Запланированный перелет из Дохи в Берлин в связи с этим пришлось отложить. В Дохе Бербок и ее коллега Мохаммед бин Абдуррахман договорились начать идти друг другу навстре

На борту министра иностранных дел Германии Анналены Бербок обнаружили неисправность. Запланированный перелет из Дохи в Берлин в связи с этим пришлось отложить. В Дохе Бербок и ее коллега Мохаммед бин Абдуррахман договорились начать идти друг другу навстречу в рамках актуального политического курса.

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

Вылететь из Дохи глава МИД Германии должна была в полдень в среду. Из-за неисправности самолета, использовавшегося взамен первого, вылет пришлось отложить, и германская делегация вернулась в отель на набережной. Der Spiegel сообщает, что из-за подобных инцидентов правительство в 2019 году заказало три новых самолета типа A350. Стоимость контракта издание оценило в 1,2 млрд евро.

Прибытие Бербок на Аравийский полуостров в понедельник также произошло с опозданием - тогда поломку обнаружили на другом правительственном Airbus.

В ходе визита в страны Персидского залива глава германского дипведомства посетила Саудовскую Аравию и Катар.