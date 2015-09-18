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    ​У мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули столкновения арабов с израильской полицией

    В квартале Баб-Амуд были применены гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Жесткие меры израильских властей перед пятничной молитвой в иерусалимской мечети Аль-Акса стали причиной беспорядков.

    Как передает Report, израильские власти пропустили в мечеть только верующих старше 40 лет, на что в ответ молодые люди попытались атаковать полицейские кордоны.

    Сообщается, что в квартале Баб-Амуд были применены гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу.

    Также отмечается, что старый город полностью блокирован, его улицы патрулирует конная полиция.

    В результате продолжавшихся столкновений с израильскими стражами порядка на территории мечети получили ранения десятки палестинцев.

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