​У мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули столкновения арабов с израильской полицией

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Жесткие меры израильских властей перед пятничной молитвой в иерусалимской мечети Аль-Акса стали причиной беспорядков.

Как передает Report, израильские власти пропустили в мечеть только верующих старше 40 лет, на что в ответ молодые люди попытались атаковать полицейские кордоны.

Сообщается, что в квартале Баб-Амуд были применены гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу.

Также отмечается, что старый город полностью блокирован, его улицы патрулирует конная полиция.

В результате продолжавшихся столкновений с израильскими стражами порядка на территории мечети получили ранения десятки палестинцев.