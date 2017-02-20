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    У крупнейшего храма в Таиланде произошли столкновения монахов с полицией

    Монахи и прихожане протестуют против ареста бывшего настоятеля храма, обвиняемого в присвоении более 30 млн долларов США

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В ходе столкновений между монахами крупнейшего в Таиланде храмового комплекса Ват Пхра Дхаммакая с полицией Бангкока пострадали несколько человек, сообщает Report со ссылкой на Bangkok Post. Два полицейских, три монаха и пожилая женщина получили легкие травмы.

    Полиция Бангкока провела  операцию на территории храмового комплекса Ват Пхра Дхаммакая, где монахи и прихожане протестуют против ареста бывшего настоятеля храма, обвиняемого в присвоении более 30 млн долларов США и незаконном получении  земли под строительство домов для медитации. Сам настоятель и его последователи отрицают любые обвинения и заявляют, что преследование политически мотивировано.

    Тысячи последователей бывшего настоятеля Пхра Дхамммаяйо прорвали баррикады, организованные полицейскими  и организовали "живой щит" вокруг храма.

    Местные власти заявили, что люди должны освободить храм до трех часов дня по местному времени и дать полиции продолжить поиски. В противном случае им угрожает до одного года в тюрьме или штраф. 

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