 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У консульства США в Джидде обнаружили несколько взрывных устройств

    Устройства были быстро обезврежены силами гражданской обороны

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Несколько взрывных устройств было обнаружено и обезврежено у консульства США в городе Джидда в Саудовской Аравии, где минувшей ночью подорвался террорист-смертник.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МВД королевства.

    В заявлении официального представителя, которое приводит телеканал "Аль-Арабия", сообщается, что "сотрудники сил безопасности обнаружили несколько взрывных устройств на месте происшествия, устройства были быстро обезврежены силами гражданской обороны".

    Официальный представитель также отметил, что террорист не был подданным Саудовской Аравии и лишь проживал в королевстве.

    В ночь на понедельник террорист-смертник при попытке задержания привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство на парковке больницы Сулеймана Факиха поблизости от американского консульства в Джидде. В результате происшествия двое сотрудников сил безопасности получили легкие ранения, никто из находившихся поблизости не пострадал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi