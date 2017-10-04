 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Oб этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиале Геофизической службы РАН

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Беринговом море возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиале Геофизической службы РАН.

    "Сейсмическое событие произошло в среду утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 39 км в 62 км восточнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края)", - сказали в службе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi