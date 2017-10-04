У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Беринговом море возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в среду утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 39 км в 62 км восточнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края)", - сказали в службе.