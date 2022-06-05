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У княгини Монако Шарлен выявили коронавирус

У княгини Монако Шарлен выявили коронавирус Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Другие страны
5 июня 2022 г. 14:28
У княгини Монако Шарлен выявили коронавирус

Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report, об этом сообщает People.

Как сообщили изданию представители Дворца в Монако, княгиня сдала анализы, после появления некоторых симптомов COVID-19, что подтвердило наличие заболевания.

«В соответствии с действующими правилами по охране здоровья княгиня Шарлен будет соблюдать режим изоляции в течение нескольких дней. Состояния ее здоровья не вызывает опасений», — сообщили во Дворце.

Из-за болезни княгиня Шарлен пропускает гонку на гидроциклах Riviera Water Bike Challenge, которую традиционно организует ее благотворительный фонд. Мероприятие проходит в воскресенье в Монако в порту Эркюль.

Напомним, что в последний раз княгиня появлялась на публике на автогонках Гран-при Монако 29 мая.

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