У княгини Монако Шарлен выявили коронавирус

Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Как сообщили изданию представители Дворца в Монако, княгиня сдала анализы, после появления некоторых симптомов COVID-19, что подтвердило наличие заболевания.
«В соответствии с действующими правилами по охране здоровья княгиня Шарлен будет соблюдать режим изоляции в течение нескольких дней. Состояния ее здоровья не вызывает опасений», — сообщили во Дворце.
Из-за болезни княгиня Шарлен пропускает гонку на гидроциклах Riviera Water Bike Challenge, которую традиционно организует ее благотворительный фонд. Мероприятие проходит в воскресенье в Монако в порту Эркюль.
Напомним, что в последний раз княгиня появлялась на публике на автогонках Гран-при Монако 29 мая.