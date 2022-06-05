У княгини Монако Шарлен выявили коронавирус

Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report, об этом сообщает People.

Как сообщили изданию представители Дворца в Монако, княгиня сдала анализы, после появления некоторых симптомов COVID-19, что подтвердило наличие заболевания.

«В соответствии с действующими правилами по охране здоровья княгиня Шарлен будет соблюдать режим изоляции в течение нескольких дней. Состояния ее здоровья не вызывает опасений», — сообщили во Дворце.

Из-за болезни княгиня Шарлен пропускает гонку на гидроциклах Riviera Water Bike Challenge, которую традиционно организует ее благотворительный фонд. Мероприятие проходит в воскресенье в Монако в порту Эркюль.

Напомним, что в последний раз княгиня появлялась на публике на автогонках Гран-при Монако 29 мая.