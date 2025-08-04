У канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходят протесты против увольнения генпрокурора

В Иерусалиме у здания канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрались сотни людей, выражая протест против попытки правительства уволить генерального прокурора Гали Бахрав-Миару.

Сотни демонстрантов собрались у здания канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, протестуя против планов правительства уволить генерального прокурора Гали Бахарав-Миару.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, протест проходит на фоне голосования в Кабинете министров за предложение об увольнении главы ведомства.

Участники акции обвиняют власти в попытке устранить генпрокурора, чья профессиональная деятельность часто приводит к конфликтам с правящей коалицией, включая Нетаньяху.

Демонстранты также выкрикивают лозунги, призывающие к прекращению войны в Газе и освобождению израильских заложников, находящихся в секторе.