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У канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходят протесты против увольнения генпрокурора

У канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходят протесты против увольнения генпрокурора В Иерусалиме у здания канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрались сотни людей, выражая протест против попытки правительства уволить генерального прокурора Гали Бахрав-Миару.
Другие страны
4 августа 2025 г. 16:15
У канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходят протесты против увольнения генпрокурора

Сотни демонстрантов собрались у здания канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, протестуя против планов правительства уволить генерального прокурора Гали Бахарав-Миару.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, протест проходит на фоне голосования в Кабинете министров за предложение об увольнении главы ведомства.

Участники акции обвиняют власти в попытке устранить генпрокурора, чья профессиональная деятельность часто приводит к конфликтам с правящей коалицией, включая Нетаньяху.

Демонстранты также выкрикивают лозунги, призывающие к прекращению войны в Газе и освобождению израильских заложников, находящихся в секторе.

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