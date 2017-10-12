У греческого острова произошло землетрясение

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на четверг недалеко от побережья греческого острова Алонисос.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США

Толчки были зафиксированы в 22.49 по времени UTC в 31 километре к востоку от города Патитири, остров Алонисос. Очаг располагался на глубине шесть километров.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.