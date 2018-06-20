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    У главы офиса Совета Европы на Украине украли 3400 долларов

    Энберг стал жертвой ресторанных карманников

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники украли у шведского дипломата, главы офиса Совета Европы на Украине Мортена Энберга 3400 долларов. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в одном из ресторанов Киева.

    "Энберг стал жертвой ресторанных карманников, когда решил перекусить во французском ресторане-пекарне Paul. Вероятно трапеза настолько увлекла главу офиса Совета Европы, что он не заметил, как из его сумки воры вытащили 3400 долларов США наличными", - говорится в сообщении издания.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов просматривают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы обнаружить преступников.

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