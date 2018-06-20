У главы офиса Совета Европы на Украине украли 3400 долларов

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники украли у шведского дипломата, главы офиса Совета Европы на Украине Мортена Энберга 3400 долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в одном из ресторанов Киева.

"Энберг стал жертвой ресторанных карманников, когда решил перекусить во французском ресторане-пекарне Paul. Вероятно трапеза настолько увлекла главу офиса Совета Европы, что он не заметил, как из его сумки воры вытащили 3400 долларов США наличными", - говорится в сообщении издания.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов просматривают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы обнаружить преступников.