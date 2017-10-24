У Германии появился новый Бундестаг

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Берлине во вторник прошло учредительное заседание Бундестага.

Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

Новый состав парламента собрался впервые после состоявшихся месяц назад выборов. В первый день депутаты утвердили экс-министра финансов Вольфганга Шойбле в должности спикера, а также выдвинули вице-председателей.

Затем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер формально вручил так называемые увольнительные грамоты нынешнему кабинету министров во главе с канцлером Ангелой Меркель. Но ее правительство все равно вынужденно остается у власти, потому что новое пока еще не сформировано.