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    У Газы около тысячи палестинцев участвуют в стычках с войсками Израиля

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Около тысячи палестинцев участвуют в стычках с израильскими военными на границах сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Примерно тысяча участников волнений собираются в пяти точках у забора безопасности на границе. Еще несколько тысяч находятся в глубине сектора Газа", - сообщили военные.

    Масштабы новых протестов пока выглядят заметно скромнее, чем в предыдущие недели. Информации о пострадавших еще не поступало.

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