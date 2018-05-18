У Газы около тысячи палестинцев участвуют в стычках с войсками Израиля

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Около тысячи палестинцев участвуют в стычках с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Примерно тысяча участников волнений собираются в пяти точках у забора безопасности на границе. Еще несколько тысяч находятся в глубине сектора Газа", - сообщили военные.

Масштабы новых протестов пока выглядят заметно скромнее, чем в предыдущие недели. Информации о пострадавших еще не поступало.