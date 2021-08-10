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У гавайских дельфинов обнаружен новый заразный вирус

У гавайских дельфинов обнаружен новый заразный вирус Исследователи из Гавайского университета обнаружили смертельный вирус, поражающий дельфинов, обитающих у берегов Гавайского архипелага.
Другие страны
10 августа 2021 г. 19:15
У гавайских дельфинов обнаружен новый заразный вирус

Исследователи из Гавайского университета обнаружили смертельный вирус, поражающий дельфинов, обитающих у берегов Гавайского архипелага.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

После двух лет исследований ученые заявили, что нашли у дельфина Фрейзера, или короткоклювого дельфина Lagenodelphis hosei новый штамм вирусов Morbillivirus - это род вирусов из семейства парамиксовирусов, он родственен человеческому вирусу кори.

Подобные болезни морских млекопитающих - дельфинов и китов - грозят смертельными вспышками эпидемии, распространяющимися по всему миру. Официальные лица заявляли ранее, что в результате вспышки морбилливируса в водах Бразилии погибло более 200 дельфинов.

"Это все очень важно для нас на Гавайях, потому что здесь есть много других видов дельфинов и китов - всего около 20 видов. Они также могут быть уязвимы для вспышки этого вируса", - заявила Кристи Уэст, директор лаборатории Health and Stranding Lab при Гавайском университете.

Особую озабоченность исследователей новый вирус вызывает еще и потому, что дельфины Фрейзера считаются социальными животными, они тесно взаимодействуют с другими дельфинами и китами в гавайских водах. Это означает, что вирус легко может распространиться среди других морских млекопитающих.

Представители лаборатории Health and Stranding Lab сообщили также, что их следующим шагом будет изучение наличия соответствующих антител у гавайских дельфинов и китов.

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Версия на английском языке New contagious virus detected in Hawaii dolphins

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