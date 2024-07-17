У финского депутата изъяли незарегистрированное оружие

В результате обыск дома у депутата национального парламента Тимо Ворнарена финская полиция обнаружила несколько единиц незарегистрированного оружия.

В результате обыска дома у депутата национального парламента Тимо Ворнарена финская полиция обнаружила несколько единиц незарегистрированного оружия.

Как передает Report , об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Уточняется, что были изъяты два газовых пистолета и две оружейных обоймы, на которые у него не было разрешений.

Депутат сообщил правоохранителям, что дважды проносил пистолет на свое рабочее место в парламенте. Утверждается, что Ворнарен - бывший полицейский, он обладает разрешением на ношение оружия.

В апреле стало известно, что Ворнарен, поссорившись в ресторане с другими участниками вечеринки, выстрелил из огнестрельного оружия в землю. Дело расследуется как попытка нападения при отягчающих обстоятельствах и преступление с применением огнестрельного оружия. После скандала Ворнарена исключили из парламентской группы "Истинных финнов", после чего он заявил о намерении создать свою собственную фракцию.