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У финского депутата изъяли незарегистрированное оружие

У финского депутата изъяли незарегистрированное оружие В результате обыск дома у депутата национального парламента Тимо Ворнарена финская полиция обнаружила несколько единиц незарегистрированного оружия.
Другие страны
17 июля 2024 г. 22:41
У финского депутата изъяли незарегистрированное оружие

В результате обыска дома у депутата национального парламента Тимо Ворнарена финская полиция обнаружила несколько единиц незарегистрированного оружия.

Как передает Report, об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Уточняется, что были изъяты два газовых пистолета и две оружейных обоймы, на которые у него не было разрешений.

Депутат сообщил правоохранителям, что дважды проносил пистолет на свое рабочее место в парламенте. Утверждается, что Ворнарен - бывший полицейский, он обладает разрешением на ношение оружия.

В апреле стало известно, что Ворнарен, поссорившись в ресторане с другими участниками вечеринки, выстрелил из огнестрельного оружия в землю. Дело расследуется как попытка нападения при отягчающих обстоятельствах и преступление с применением огнестрельного оружия. После скандала Ворнарена исключили из парламентской группы "Истинных финнов", после чего он заявил о намерении создать свою собственную фракцию.

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Версия на азербайджанском языке Polis Finlandiya parlamentinin deputatından qeydiyyatsız silahlar götürüb

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