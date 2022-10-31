У Евросоюза и США возникли разногласия по тарифам на продукцию Украины

Евросоюз и США имеют разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию.

Евросоюз и США имеют разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

"ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов", - приводит издание одного дипломата. ЕС приостановил действие всех тарифов и квот до июня 2023 года, однако Вашингтон только отменил антидемпинговые пошлины на сталь.

Отмечается, что на протяжении месяцев чиновники Еврокомиссии призывали американских коллег последовать своему примеру. Однако Белый дом опасается критики со стороны республиканцев из-за того, что дешевый импорт угрожает рабочим местам в США.

ЕС в свою очередь рассмотрит возможность продления приостановки действия тарифов.