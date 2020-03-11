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У еще одного испанского депутата выявлен коронавирус

У еще одного испанского депутата выявлен коронавирус

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Крайне правая партия VOX сообщила сегодня о втором случае заражения коронавирусом COVID-19 среди депутатов национального парламента Испании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

VOX отказалась назвать имя этого депутата, однако, по данным газеты Mundo, речь идет о представителе Кадиса - Карлосе Самбрано Гарсии. В настоящее время, по данным издания, он находится под карантином в своем доме в Сан-Фернандо.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у генерального секретаря партии Хавьера Ортеги Смита.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах. 

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