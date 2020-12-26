У экс-сотрудника ЦРУ Сноудена родился сын

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден стал отцом.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в субботу сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
"Как мы и ожидали, в его семье пополнение. У Эдварда и Линдси родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное", - сказал он.
Ранее в октябре этого года Кучерена сообщил "Интерфаксу", что в семье беглого американца, получившего бессрочный вид на жительство в России и намеревающегося получить российский паспорт, ожидают первенца в конце декабря.
В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах слежки американских спецслужб по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.
С тех пор он живет в России. В октябре 2020 года он получил бессрочный вид на жительство.
В начале ноября Сноуден сообщил о намерении подать заявление на получение российского гражданства.
Позже Кучерена рассказал, что экс-сотрудник ЦРУ намерен получить гражданство РФ, сохранив при этом американский паспорт.