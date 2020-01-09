У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма.

Как передает Report, oб этом сам артист заявил в своем инстаграме.

Он добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению пока еще неизлечимой болезни он идет на поправку и сможет снова выступать.

Болезнь Лайма - инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг обладает большим многообразием клинических проявлений, среди которых: жар, головные боли, усталость и кожная сыпь.

В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.