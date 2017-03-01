У двух полицейских департаментов в Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, 35 пострадали в результате первого взрыва, устроенного смертником рядом с управлением полиции одного из округов Кабула, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo.

"Представитель министерства здравоохранения Афганистана сообщил, что на данный момент в результате взрыва в шестом округе полиции были доставлены в больницу 35 человек", - написал телеканал в Twitter.

Власти также сообщили, что один человек в результате этого взрыва погиб.

*** 13:56

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" устроили взрывы у двух полицейских департаментов в Кабуле, далее открыв огонь по силовикам.

Как сообщает Report со ссылкой на TOLONews, террористы-смертники привели в действие взрывные устройства вблизи 6-го и 12-го полицейских департаментов афганской столицы.

Согласно сообщению полиции, в результате атак на департаменты пострадали четверо представителей правоохранительных органов.

На места инцидентов прибыли войска специального назначения и армия Афганистана. Отмечается, что нападавшие на 12-ый полицейский департамент полностью уничтожена, идет зачистка боевиков в 6-м.