NYT: Демократы получают 170 мест в Палате представителей США, республиканцы - 160

Демократы, по предварительным результатам выборов, имеют преимущество над республиканцами

По предварительным результатам выборов, демократы смогли завоевать 170 мест в Палате представителей Конгресса США, а республиканцы - 160. Но судьба еще 105 мест остается нерешенной. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС,такие подсчеты представила газета The New York Times . На выборах переизбираются все 435 членов палаты представителей.

По итогам промежуточных выборов в 2018 году демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США. На данный момент они занимают там 232 места, 197 мест - за республиканцами, одно - у члена Либертарианской партии, еще пять остаются вакантными.