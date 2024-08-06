У чиновника из Южного Судана украли сумку с деньгами на содержание делегации во время ОИ-2024

У чиновника из Южного Судана украли сумку с деньгами на содержание делегации во время ОИ-2024

Неизвестные в Париже украли сумку заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана с 35 тыс. долларами. Это средства на содержание делегации страны во время Олимпиады-2024.

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Неизвестные в Париже украли сумку заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана с 35 тыс. долларами. Это средства на содержание делегации страны во время Олимпиады-2024. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Valeurs Actuelles. По данным издания, инцидент произошел в гостинице в пригороде Вильжюиф в воскресенье вечером. Чиновница оставила сумку без присмотра на одном из столов в лобби отеля. Сотрудники, присутствовавшие в тот момент в помещении, заявили, что ничего не видели. В сумке также были ювелирные украшения, документы пострадавшей, ее мобильный телефон и различные пропуска для доступа на олимпийские объекты. Позднее сумка была обнаружена полицией в коммуне Масси под Парижем, однако денег и украшений в ней не оказалось. Ранее в Париже обокрали велогонщиков из Словакии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram