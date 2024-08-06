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У чиновника из Южного Судана украли сумку с деньгами на содержание делегации во время ОИ-2024

У чиновника из Южного Судана украли сумку с деньгами на содержание делегации во время ОИ-2024 Неизвестные в Париже украли сумку заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана с 35 тыс. долларами. Это средства на содержание делегации страны во время Олимпиады-2024.
Другие страны
6 августа 2024 г. 14:22
У чиновника из Южного Судана украли сумку с деньгами на содержание делегации во время ОИ-2024

Неизвестные в Париже украли сумку заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана с 35 тыс. долларами. Это средства на содержание делегации страны во время Олимпиады-2024.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Valeurs Actuelles.

По данным издания, инцидент произошел в гостинице в пригороде Вильжюиф в воскресенье вечером. Чиновница оставила сумку без присмотра на одном из столов в лобби отеля. Сотрудники, присутствовавшие в тот момент в помещении, заявили, что ничего не видели.

В сумке также были ювелирные украшения, документы пострадавшей, ее мобильный телефон и различные пропуска для доступа на олимпийские объекты.

Позднее сумка была обнаружена полицией в коммуне Масси под Парижем, однако денег и украшений в ней не оказалось.

Ранее в Париже обокрали велогонщиков из Словакии.

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Версия на английском языке South Sudanese official’s bag with money for 2024 Olympic delegation stolen

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