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У бывшего вице-президента США нашли один секретный документ

У бывшего вице-президента США нашли один секретный документ Обыск в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса завершился, обнаружен один секретный документ.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 04:19
У бывшего вице-президента США нашли один секретный документ
REUTERS / JONATHAN ERNST

Обыск в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса завершился, обнаружен один секретный документ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам представителя Пенса Дэвина О'Малли, обыск продолжался "пять часов". Представители ФБР обнаружили один документ под грифом "секретно" и еще шесть страниц документов, на которых не было грифа "секретно", но которые не были найдены ранее в ходе первичного поиска документов юристом вице-президента".

Отмечается, что в январе юристы бывшего вице-президента объявили об обнаружении нескольких бумаг с грифом "секретно" и передали их властям.

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