У Букингемского дворца задержан вооруженный ножом мужчина

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали вооруженного ножом мужчину на улице Мэлл, неподалеку от Букингемского дворца.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в полиции Лондона.

"Патрульные полицейские задержали и арестовали мужчину с ножом на улице Мэлл. Пострадавших нет. Инцидент, предположительно, не связан с терроризмом", - сообщили в полиции.

По информации газеты Telegraph, задержание прошло за считанные минуты до того, как мимо места происшествия проехал автомобиль с королевой Елизаветой II.