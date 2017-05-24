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    У Букингемского дворца задержан вооруженный ножом мужчина

    Полиция Лондона: Инцидент, предположительно, не связан с терроризмом

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали вооруженного ножом мужчину на улице Мэлл, неподалеку от Букингемского дворца. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в полиции Лондона.

    "Патрульные полицейские задержали и арестовали мужчину с ножом на улице Мэлл. Пострадавших нет. Инцидент, предположительно, не связан с терроризмом", - сообщили в полиции.

    По информации газеты Telegraph, задержание прошло за считанные минуты до того, как мимо места происшествия проехал автомобиль с королевой Елизаветой II.

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