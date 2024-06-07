У берегов Южных Сандвичевых островов произошла серия землетрясений

Три землетрясения магнитудой около 5 произошли за 45 минут у берегов Южных Сандвичевых островов.

Три землетрясения магнитудой около 5 произошли за 45 минут у берегов Южных Сандвичевых островов.

Как передает Report , об этом сообщила Геологическая служба США.

Согласно информации, в 20:53 по местному времени (в 02:53 по бакинскому времени) на глубине 35 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Всего через пять минут на той же глубине в указанном районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.

В 21:37 (03:37 по бакинскому времени) на той же глубине вновь зарегистрирован афтершок магнитудой 4,9.

Отметим, что рассматриваемая группа островов расположена в южной части Атлантического океана. Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова административно являются частью заморской территории Великобритании, однако, принадлежность территорий оспаривается Аргентиной.