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У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, несколько членов экипажа пропали без вести

У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, несколько членов экипажа пропали без вести Российское рыболовецкое судно загорелось в водах неподалеку от южнокорейского города Ульсан, четыре человека числятся пропавшими.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 05:03
У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, несколько членов экипажа пропали без вести

Российское рыболовецкое судно загорелось в водах неподалеку от южнокорейского города Ульсан, четыре человека числятся пропавшими.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану.

Всего на борту находились 25 человек, все - граждане России. Южнокорейские власти спасли 21 человека, 19 из них не пострадали, 2 получили незначительные травмы.

Судно водоизмещением 769 тонн, перевозившее 100 тонн морепродуктов, направлялось в Россию. После получения сигнала бедствия южнокорейская береговая охрана отправила спасательное судно.

Южная Корея продолжает поиск четырех членов экипажа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənubi Koreya sularında Rusiyaya məxsus gəmidə yanğın olub, itkin düşənlər var

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