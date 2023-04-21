У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, несколько членов экипажа пропали без вести

Российское рыболовецкое судно загорелось в водах неподалеку от южнокорейского города Ульсан, четыре человека числятся пропавшими.

Российское рыболовецкое судно загорелось в водах неподалеку от южнокорейского города Ульсан, четыре человека числятся пропавшими.

Как передает Report , об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану.

Всего на борту находились 25 человек, все - граждане России. Южнокорейские власти спасли 21 человека, 19 из них не пострадали, 2 получили незначительные травмы.

Судно водоизмещением 769 тонн, перевозившее 100 тонн морепродуктов, направлялось в Россию. После получения сигнала бедствия южнокорейская береговая охрана отправила спасательное судно.

Южная Корея продолжает поиск четырех членов экипажа.