У берегов Йемена пропал паром

Курсирующий между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра паром, на борту которого находятся 55 человек, пропал с экранов радаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление администрации острова.

"Сегодня (в субботу - прим. ТАСС) мы получили отчет, согласно которому паром исчез после того, как [в среду] покинул порт Эль-Махры, направившись к острову Сокотра. На борту 55 человек", - говорится в заявлении. Администрация острова проинформировала о случившемся коалицию во главе с Саудовской Аравией и начала поисково-спасательную операцию.