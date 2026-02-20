Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшие

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 13:23
    У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшие

    У побережья города Тоба, префектура Миэ (Япония), грузовое судно столкнулось с прогулочным рыболовным катером, на борту которого находились 13 человек, в результате чего судно перевернулось.

    Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на Береговую охрану и пожарную службу.

    Двое из них умерли в результате остановки сердца, еще двое получили серьезные травмы.

    "У берегов Кунидзаки-тё, город Тоба, префектура Миэ, столкнулись грузовое судно "Синсэй Мару" водоизмещением 499 тонн и прогулочное рыболовное судно "Косэй Мару". В результате столкновения рыболовное судно разломилось на две части и перевернулось", - сообщили в Береговой охране.

    Береговая охрана Японии проводит детальное расследование обстоятельств аварии.

    грузовое судно рыболовный катер Япония столкновение судов жертвы
