У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшие

У побережья города Тоба, префектура Миэ (Япония), грузовое судно столкнулось с прогулочным рыболовным катером, на борту которого находились 13 человек, в результате чего судно перевернулось.

Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на Береговую охрану и пожарную службу.

Двое из них умерли в результате остановки сердца, еще двое получили серьезные травмы.

"У берегов Кунидзаки-тё, город Тоба, префектура Миэ, столкнулись грузовое судно "Синсэй Мару" водоизмещением 499 тонн и прогулочное рыболовное судно "Косэй Мару". В результате столкновения рыболовное судно разломилось на две части и перевернулось", - сообщили в Береговой охране.

Береговая охрана Японии проводит детальное расследование обстоятельств аварии.