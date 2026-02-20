У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшие
Другие страны
У побережья города Тоба, префектура Миэ (Япония), грузовое судно столкнулось с прогулочным рыболовным катером, на борту которого находились 13 человек, в результате чего судно перевернулось.
Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на Береговую охрану и пожарную службу.
Двое из них умерли в результате остановки сердца, еще двое получили серьезные травмы.
"У берегов Кунидзаки-тё, город Тоба, префектура Миэ, столкнулись грузовое судно "Синсэй Мару" водоизмещением 499 тонн и прогулочное рыболовное судно "Косэй Мару". В результате столкновения рыболовное судно разломилось на две части и перевернулось", - сообщили в Береговой охране.
Береговая охрана Японии проводит детальное расследование обстоятельств аварии.
