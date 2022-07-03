О нас

У берегов Японии замечены три китайских военных корабля

У берегов Японии замечены три китайских военных корабля Три корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) несколько дней кружили у берегов Японии.
Другие страны
3 июля 2022 г. 03:33
У берегов Японии замечены три китайских военных корабля

Три корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) несколько дней кружили у берегов Японии.

Как передает Report со ссылкой на The Epoch Times, об этом сообщило минобороны страны.

По данным издания, китайская группировка включала два эсминца с управляемыми ракетами и корабль снабжения. Они пропыли в 130 километрах к северо-востоку от острова Мияко и вошли в спорное Восточно-Китайское море. При этом с 12 по 29 июня они меняли курс и были замечены в различных районах моря.

Отмечается, что один из эсминцев был идентифицирован как проект 055 Renhai, а другой - проект 052D Luyan III. Оба корабля вооружены баллистическими и крылатыми ракетами, как противокорабельными, так и для поражения наземных целей.

Пользуясь случаем, морские силы самообороны Японии провели учения с двумя эсминцами и патрульным вертолетами, благодаря которым "улучшили навыки и укрепили возможности реагирования с Береговой охраной Японии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiya sahillərində Çinin üç hərbi gəmisi müşahidə edilib

Другие новости из категории

Министр экономики Аргентины подал в отставку
Министр экономики Аргентины подал в отставку
3 июля 2022 г. 02:44
Стрельба в американском Техасе, есть погибшие
Стрельба в американском Техасе, есть погибшие
3 июля 2022 г. 01:50
Джонсон станет фигурантом новой проверки
Джонсон станет фигурантом новой проверки
3 июля 2022 г. 01:24
Украина дополнительно получит от США оружие и оборудование на 50 млн долларов
Украина дополнительно получит от США оружие и оборудование на 50 млн долларов
2 июля 2022 г. 21:20
ЕС запустил программу нелетальной военной помощи Молдове на 40 млн евро
ЕС запустил программу нелетальной военной помощи Молдове на 40 млн евро
2 июля 2022 г. 21:11
В Париже трем подозреваемым в пособничестве терроризму предъявили обвинения
В Париже трем подозреваемым в пособничестве терроризму предъявили обвинения
2 июля 2022 г. 19:25
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
Число жертв наводнений в Индии возросло до 173
Число жертв наводнений в Индии возросло до 173
2 июля 2022 г. 18:47
Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку
Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку
2 июля 2022 г. 18:15
Около 46 тыс. человек остались в Польше без электричества из-за непогоды
Около 46 тыс. человек остались в Польше без электричества из-за непогоды
2 июля 2022 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi