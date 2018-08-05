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    У берегов Японии загорелся танкер

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Пожар произошел на танкере у побережья соседней с Токио префектуры Тиба.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

    По его сведениям, возгорание произошло в машинном отделении. Для тушения огня к месту происшествия направлены четыре катера и вертолет. О пострадавших на данный момент не сообщается.

    Танкер Front Hakata под флагом Багамских островов перевозил нефтепродукты из Саудовской Аравии в Японию. На его борту находится 25 членов экипажа - все они граждане Индии.

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