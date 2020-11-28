У берегов Японии столкнулись рыболовное судно и сухогруз

Рыболовное судно и сухогруз столкнулись в ночь на 28 ноября, в Тихом океане у берегов Японии.
Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.
Уточняется, что авария произошла в 05:35 (28 ноября в 00:35 по бакинскому времени) в порту Кашима в префектуре Ибараки.
По данным Управления морской безопасности, после столкновения рыболовецкое судно "№ 5 Fudomaru" опрокинулось и 12 человек оказались в воде. Все они были спасены, пятерых направили в больницы, при этом один из госпитализированных скончался.
На грузовом судне "Хаято" весом почти 500 тонн никто не пострадал.
Причины происшествия выясняются.