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У берегов Японии столкнулись рыболовное судно и сухогруз

У берегов Японии столкнулись рыболовное судно и сухогруз Рыболовное судно и сухогруз столкнулись в ночь на субботу, 28 ноября, в Тихом океане у берегов Японии
Другие страны
28 ноября 2020 г. 06:38
У берегов Японии столкнулись рыболовное судно и сухогруз

Рыболовное судно и сухогруз столкнулись в ночь на 28 ноября, в Тихом океане у берегов Японии.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Уточняется, что авария произошла в 05:35 (28 ноября в 00:35 по бакинскому времени) в порту Кашима в префектуре Ибараки.

По данным Управления морской безопасности, после столкновения рыболовецкое судно "№ 5 Fudomaru" опрокинулось и 12 человек оказались в воде. Все они были спасены, пятерых направили в больницы, при этом один из госпитализированных скончался.

На грузовом судне "Хаято" весом почти 500 тонн никто не пострадал.

Причины происшествия выясняются.

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