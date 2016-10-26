У берегов Японии потерпело бедствие судно с Тайваня

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Тайваньское рыболовное судно "Chin Chun" потерпело в среду бедствие в Тихом океане в 510 км от восточного побережья Японии, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По уточненным данным, на судне находились 53 человека, когда появились сообщения о возникновении на его борту пожара. Один человек — индонезиец — оказался за бортом и считается пропавшим без вести.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел к востоку от города Мияко префектуры Иватэ, после чего японские береговые службы получили сигнал бедствия и направили дозорное судно к горящему тайваньскому судну.