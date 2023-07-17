У берегов Японии люди подвергаются нападениям дельфинов

В Японии на пляже города Михама четыре человека получили травмы после нападения дельфинов.

В Японии на пляже города Михама четыре человека получили травмы после нападения дельфинов.

Как передает Report , об этом сообщает русская служба ВВС.

Один из пострадавших получил переломы ребер и укусы рук. Дельфин напал на него всего в нескольких метрах от берега. Другой пострадавший - 40-летний мужчина, плававший рядом с берегом, также был искусан дельфином.

В тот же день от нападения дельфинов пострадали еще два человека.

По данным полиции, в этом году в указанной местности зарегистрировано уже шесть подобных нападений. На городском пляже даже были установлены знаки, предупреждавшие отдыхающих о том, что приближаться и прикасаться к дельфинам опасно.

Ученые предположили, что эти млекопитающие очень нервничают, когда недалеко от них плавают люди, поскольку это нарушает поведенческие привычки дельфинов.

Помимо враждебности по отношению к людям, известно, что дельфины иногда ведут себя крайне жестоко по отношению к другим морским обитателям, нападая на них, по при этом не убивая сразу. Причины по которой дельфины нападают на животных, не являющихся их добычей, до конца не изучена, однако в числе возможных причин может быть конкуренция за пищу.

Нападения дельфинов на людей в разное время фиксировались и в других странах. Так, в 2013-2014 годах в Ирландии была установлена серия нападений дельфинов на людей, у одной из жертв было сломано ребро.