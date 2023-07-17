О нас

У берегов Японии люди подвергаются нападениям дельфинов

У берегов Японии люди подвергаются нападениям дельфинов В Японии на пляже города Михама четыре человека получили травмы после нападения дельфинов.
Другие страны
17 июля 2023 г. 04:06
У берегов Японии люди подвергаются нападениям дельфинов

В Японии на пляже города Михама четыре человека получили травмы после нападения дельфинов.

Как передает Report, об этом сообщает русская служба ВВС.

Один из пострадавших получил переломы ребер и укусы рук. Дельфин напал на него всего в нескольких метрах от берега. Другой пострадавший - 40-летний мужчина, плававший рядом с берегом, также был искусан дельфином.

В тот же день от нападения дельфинов пострадали еще два человека.

По данным полиции, в этом году в указанной местности зарегистрировано уже шесть подобных нападений. На городском пляже даже были установлены знаки, предупреждавшие отдыхающих о том, что приближаться и прикасаться к дельфинам опасно.

Ученые предположили, что эти млекопитающие очень нервничают, когда недалеко от них плавают люди, поскольку это нарушает поведенческие привычки дельфинов.

Помимо враждебности по отношению к людям, известно, что дельфины иногда ведут себя крайне жестоко по отношению к другим морским обитателям, нападая на них, по при этом не убивая сразу. Причины по которой дельфины нападают на животных, не являющихся их добычей, до конца не изучена, однако в числе возможных причин может быть конкуренция за пищу.

Нападения дельфинов на людей в разное время фиксировались и в других странах. Так, в 2013-2014 годах в Ирландии была установлена серия нападений дельфинов на людей, у одной из жертв было сломано ребро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada insanlar delfinlərin hücumuna məruz qalır, xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

Глава МИД Германии заявила о невозможности переговоров с РФ по Украине
Глава МИД Германии заявила о невозможности переговоров с РФ по Украине
17 июля 2023 г. 03:12
Салливан: у США заканчиваются собственные запасы боеприпасов
Салливан: у США заканчиваются собственные запасы боеприпасов
17 июля 2023 г. 00:15
Число погибших в результате дождей в Южной Корее увеличилось до 37
Число погибших в результате дождей в Южной Корее увеличилось до 37
16 июля 2023 г. 23:40
Постпред в Крыму: после деоккупации Украина привлечет к ответственности 10 тыс. коллаборантов
Постпред в Крыму: после деоккупации Украина привлечет к ответственности 10 тыс. коллаборантов
16 июля 2023 г. 23:18
Украина за полгода получила свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета
Украина за полгода получила свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета
16 июля 2023 г. 21:27
В Румынии 4 человека погибли при столкновении поезда и легковой машины
В Румынии 4 человека погибли при столкновении поезда и легковой машины
16 июля 2023 г. 20:43
Белый дом: вопрос членства Украины в НАТО решен
Белый дом: вопрос членства Украины в НАТО решен
16 июля 2023 г. 19:57
В США нашли подозреваемого в серийных убийствах 15-летней давности
ФотоВ США нашли подозреваемого в серийных убийствах 15-летней давности
16 июля 2023 г. 19:21
В Финляндии пилот погиб при крушении самолета на авиашоу
ФотоВ Финляндии пилот погиб при крушении самолета на авиашоу
16 июля 2023 г. 18:54
Белый дом раскрыл сроки начала подготовки украинских летчиков на F-16 в ЕС
Белый дом раскрыл сроки начала подготовки украинских летчиков на F-16 в ЕС
16 июля 2023 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi