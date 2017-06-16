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    У берегов Турции задержано 76 нелегальных мигрантов

    Мигранты пытались пересечь Эгейское море и достичь берегов Греции

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ У берегов популярного туристического района Бодрум в Турции задержаны 76 беженцев из Афганистана, Пакистана и Сомали, пытавшихся нелегально добраться до греческих островов.

    Как передает Report, об этом сoобщает Anadolu.

    Силы береговой охраны Турции во время патрулирования акватории Эгейского моря, близи острова Чатал обнаружили яхту «Sargona», шедшую под флагом США.

    Задержаны также трое граждан Грузии, организовавших нелегальные транспортировку беженцев из Турции в Грециию.

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