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    У берегов Турции спасли более 50 беженцев

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Береговая охрана Турции спасла 51 беженца у побережья района Эрдемит западной провинции Балыкесир.

    Как сообщает Report, беженцы из Афганистана, в том числе 21 ребенок, пытались переправиться на греческий остров Лесбос на надувной лодке.

    После поломки мотора лодка начала дрейфовать. Беженцев спас катер береговой охраны Турции.

    Спасенных доставили на берег, накормили и дали новую одежду. Затем мигрантов отправили в Центр по депортации беженцев в городе Айваджик.

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