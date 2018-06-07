У берегов Турции спасли более 50 беженцев

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Береговая охрана Турции спасла 51 беженца у побережья района Эрдемит западной провинции Балыкесир.

Как сообщает Report, беженцы из Афганистана, в том числе 21 ребенок, пытались переправиться на греческий остров Лесбос на надувной лодке.

После поломки мотора лодка начала дрейфовать. Беженцев спас катер береговой охраны Турции.

Спасенных доставили на берег, накормили и дали новую одежду. Затем мигрантов отправили в Центр по депортации беженцев в городе Айваджик.