У берегов Туниса перевернулась лодка, погибли 5 мигрантов, десятки пропали без вести

По меньшей мере пять мигрантов погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса.

По меньшей мере пять мигрантов погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, еще 28 находившихся в перевернувшейся лодке выходцев из стран к югу от Сахары считаются пропавшими без вести. Агентство, которое ссылается на местную неправительственную организацию, также отмечает, что пять мигрантов спасены.

Всего на борту, по имеющимся данным, было 38 человек, преимущественно из Кот'д-Ивуара. Они отправились из района Сфакса и собирались достигнуть итальянского острова Лампедуза.

В конце февраля у южных итальянских берегов в 100 метрах от побережья потерпела крушение лодка со 180 мигрантам, число погибших достигло почти 90 человек.