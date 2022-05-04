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У берегов Туниса найдены тела еще 24 мигрантов, погибших при крушении лодок

У берегов Туниса найдены тела еще 24 мигрантов, погибших при крушении лодок Береговая охрана Туниса обнаружила тела еще 24 мигрантов, погибших в результате крушения лодок у тунисского побережья в конце апреля.
Другие страны
4 мая 2022 г. 20:56
У берегов Туниса найдены тела еще 24 мигрантов, погибших при крушении лодок

Береговая охрана Туниса обнаружила тела еще 24 мигрантов, погибших в результате крушения лодок у тунисского побережья в конце апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подтвержденное число погибших достигло 67.

Отмечается, что более 50 человек все еще числятся пропавшими без вести.

За последние 48 часов подразделения Национальной гвардии Туниса задержали порядка 30 африканских мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь морские границы страны.

23 апреля у побережья провинции Сфакс произошло крушение четырех лодок, на борту которых, по предварительным данным, находилось 120 человек.

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